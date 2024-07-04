Спека до +41 накриє Україну: яка погода буде в Дніпрі

Згідно даних, вказаних на порталі Tropical Tidbits, наступного тижня, з 8 липня, в Україні температура повітря доходитиме позначки 41°С. Раніше ми писали, що цього літа Україна буде однією з найспекотніших країн у Європі.
Зокрема найвисокі показники синоптики прогнозують на 8, 10 та 12 липня.
Окрім того, у той же період у країні очікуються магнітні бурі.
В регіоні наступного тижня синоптики прогнозують від +35°С до 39°С.
8 липня максимальний показник температури повітря може дійти +36°С, 9 липня – 37°С, 10 липня очікується зниження температури до 23°С.
Щодо магнітних бур говорити ще рано, дані можуть швидко змінюватися. Однак сьогодні у Дніпрі MeteoAgent зафіксував високу метеоактивність: К-індекс дійшов 9, коли нормальний показний метеорологічної активності становить до 4. Раніше ми писали, що робити метеозалежним під час підвищення метеоактивності.
Тепловий удар – це перегрів тіла, який може виникнути навіть унаслідок тривалих фізичних навантажень під час спеки, а сонячний – при тривалому перебуванні під сонячними променями без захисту.
Зверніть увагу на те, що обидва удари можуть привести до негативних наслідків, не виключаючи загрозу смерті.
Важливо дотримуватися таких рекомендацій наданих Держпродспоживслужбою:
Нагадаємо, 2 липня в Дніпрі зафіксували історичний температурний максимум – температура повітря на термометрах перетнула позначку 38°С. А вчора, 3 липня, у місті показник температури повітря дійшов позначки 38,4 °С, що також перекрило історичний максимум температури повітря. Окрім того, через спеку у Дніпрі оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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