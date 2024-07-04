Спека до +41 накриє Україну: яка погода буде в Дніпрі

Наступного тижня Україну накриє аномальна спека.

Згідно даних, вказаних на порталі Tropical Tidbits, наступного тижня, з 8 липня, в Україні температура повітря доходитиме позначки 41°С. Раніше ми писали, що цього літа Україна буде однією з найспекотніших країн у Європі.

Зокрема найвисокі показники синоптики прогнозують на 8, 10 та 12 липня.

Окрім того, у той же період у країні очікуються магнітні бурі.

Яка погода буде в Дніпрі?

В регіоні наступного тижня синоптики прогнозують від +35°С до 39°С.

8 липня максимальний показник температури повітря може дійти +36°С, 9 липня – 37°С, 10 липня очікується зниження температури до 23°С.

Щодо магнітних бур говорити ще рано, дані можуть швидко змінюватися. Однак сьогодні у Дніпрі MeteoAgent зафіксував високу метеоактивність: К-індекс дійшов 9, коли нормальний показний метеорологічної активності становить до 4. Раніше ми писали, що робити метеозалежним під час підвищення метеоактивності.

Як уникнути теплового та сонячного удару?

Тепловий удар – це перегрів тіла, який може виникнути навіть унаслідок тривалих фізичних навантажень під час спеки, а сонячний – при тривалому перебуванні під сонячними променями без захисту.

Зверніть увагу на те, що обидва удари можуть привести до негативних наслідків, не виключаючи загрозу смерті.

Важливо дотримуватися таких рекомендацій наданих Держпродспоживслужбою:

Уникати перебування на вулиці у спекотні години (з 11:00 до 16:00) або ховатися від прямих сонячних променів.

у спекотні години (з 11:00 до 16:00) або ховатися від прямих сонячних променів. Пити багато рідини, обмежити споживання кави та напоїв, що містять кофеїн.

обмежити споживання кави та напоїв, що містять кофеїн. Не вживати алкоголь.

Охолоджувати шкіру (однак не забувайте про заборону купання у відкритих водоймах).

(однак не забувайте про заборону купання у відкритих водоймах). Дотримуватися збалансованого харчування, не переїдати й не створювати додаткове навантаження на організм.

не переїдати й не створювати додаткове навантаження на організм. Обмежити спортивні активності.

Ніколи не залишати дітей та домашніх тварин в автомобілі.

Нагадаємо, 2 липня в Дніпрі зафіксували історичний температурний максимум – температура повітря на термометрах перетнула позначку 38°С. А вчора, 3 липня, у місті показник температури повітря дійшов позначки 38,4 °С, що також перекрило історичний максимум температури повітря. Окрім того, через спеку у Дніпрі оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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