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Спека до +41 накриє Україну: яка погода буде в Дніпрі

Сьогодні 12:00
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Наступного тижня Україну накриє аномальна спека.

Новости Днепра про Спека до +41 накриє Україну: яка погода буде в Дніпрі

Згідно даних, вказаних на порталі Tropical Tidbits, наступного тижня, з 8 липня, в Україні температура повітря доходитиме позначки 41°С. Раніше ми писали, що цього літа Україна буде однією з найспекотніших країн у Європі.

Зокрема найвисокі показники синоптики прогнозують на 8, 10 та 12 липня.

Окрім того, у той же період у країні очікуються магнітні бурі. 

Новости Днепра про Спека до +41 накриє Україну: яка погода буде в Дніпрі

Яка погода буде в Дніпрі?

В регіоні наступного тижня синоптики прогнозують від +35°С до 39°С. 

8 липня максимальний показник температури повітря може дійти +36°С, 9 липня – 37°С, 10 липня очікується зниження температури до 23°С.

Щодо магнітних бур говорити ще рано, дані можуть швидко змінюватися. Однак сьогодні у Дніпрі MeteoAgent зафіксував високу метеоактивність: К-індекс дійшов 9, коли нормальний показний метеорологічної активності становить до 4. Раніше ми писали, що робити метеозалежним під час підвищення метеоактивності.

Як уникнути теплового та сонячного удару?

Тепловий удар – це перегрів тіла, який може виникнути навіть унаслідок тривалих фізичних навантажень під час спеки, а сонячний – при тривалому перебуванні під сонячними променями без захисту. 

Зверніть увагу на те, що обидва удари можуть привести до негативних наслідків, не виключаючи загрозу смерті. 

Важливо дотримуватися таких рекомендацій наданих Держпродспоживслужбою:

  • Уникати перебування на вулиці у спекотні години (з 11:00 до 16:00) або ховатися від прямих сонячних променів. 
  • Пити багато рідини, обмежити споживання кави та напоїв, що містять кофеїн. 
  • Не вживати алкоголь.
  • Охолоджувати шкіру (однак не забувайте про заборону купання у відкритих водоймах). 
  • Дотримуватися збалансованого харчування, не переїдати й не створювати додаткове навантаження на організм.
  • Обмежити спортивні активності. 
  • Ніколи не залишати дітей та домашніх тварин в автомобілі. 

Нагадаємо, 2 липня в Дніпрі зафіксували історичний температурний максимум – температура повітря на термометрах перетнула позначку 38°С. А вчора, 3 липня, у місті показник температури повітря дійшов позначки 38,4 °С, що також перекрило історичний максимум температури повітря. Окрім того, через спеку у Дніпрі оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

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Новости Днепра про Спека до +41 накриє Україну: яка погода буде в ДніпріУкраїнська

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