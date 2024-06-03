Соцмережа X (колишній Twitter) офіційно дозволила публікувати порно на платформі

Соцмережа X (колишній Twitter) оновила свої правила, щоб дозволити користувачам публікувати контент для дорослих.

На це звернули увагу журналісти Tech Crunch.

X вже давно має багато активних NSFW-акаунтів, але до цього контент 18+ часто видалявся. Втім з 3 червня на платформі дозволили публікувати порнографічний контент — з кількома застереженнями.

Користувачі мають його позначати, як чутливий контент. Це допоможе не показувати порнографічні матеріали користувачам, які не досягли 18 років або не ввели дату свого народження.

Правила забороняють контент, що “пропагує експлуатацію, відсутність згоди, обʼєктивацію, сексуалізацію або заподіяння шкоди неповнолітнім, а також непристойну поведінку”.

Також порно-контент заборонено публікувати на видних місцях, наприклад, як фотографію профілю або банер.

Правила X застосовуються до всього контенту для дорослих, незалежно від того, чи це реальні фото/відео, чи створені штучним інтелектом, чи анімація (наприклад, хентай).

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