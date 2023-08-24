Сотням споживачів у Дніпрі та області з 28 по 31 серпня відключать світло: усі адреси

У Дніпрі в останні дні серпня запланували відключення світла.

У Центральній енергетичній компанії анонсували нову хвилю відключень світла. Причина традиційна – планові ремонтні роботи.

Тож наступного тижня сотні людей будуть без світла по декілька годин, але відключення триватимуть не більше 12 годин.

Радимо підготуватися до відключень.

Дніпро

28 СЕРПНЯ з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. Енергетична: 1, 1Б, 3, 5,15;

вул. Матроська: 39, 41;

вул. Новокримська: 47, 49, 51, 53;

пров. Архітектурний: 1-8;

просп. Богдана Хмельницького: 40, 40М, 42, 44, 46, 48, 146К.

З 08:00 до 20:00:

вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;

вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;

пров. Ключовий: 1.

З 10:00 до 16:00:

вул. Зоологічна: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-28;

вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;

вул. Каховська: 11-23 (непарні);

вул. Квітнева: 1, 1А, 3-20, 20А;

вул. Марганцевська: 7, 9-20;

вул. Мирна: 1-27 (непарні);

вул. Серпнева: 2-6 (парні);

вул. Сурська: 1-29;

вул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24;

вул. Чорноморська: 3, 13А, 25, 30А;

вул. Шпакова: 12, 12А, 14;

вул. Василя Сліпака: 11, 13, 15, 20, 22;

вул. Матроська: 1-19, 21-37 (непарні);

вул. Панельна: 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А.

29 СЕРПНЯ з 08:00 до 20:00:

вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;

вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;

пров. Ключовий: 1.

З 10:00 до 22:00:

просп. Богдана Хмельницького: 24М;

просп. Олександра Поля: 129Б, 133.

30-31 СЕРПНЯ з 08:00 до 20:00:

вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;

вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;

пров. Ключовий: 1.

Жовті Води

28 СЕРПНЯ з 08:00 до 14:00 за адресами:

вул. Олеся Гончара: 8А, 8Б, 14;

29 СЕРПНЯ з 10:00 до 12:00:

вул. Михайла Грушевського: 24, 26, 28;

пров. Запорізький: 13, 15, 17.

Вільногірськ

28 СЕРПНЯ з 08:30 до 12:00 за адресами:

бульвар Миру: 15.

З 13:00 до 17:30:

вул. Молодіжна: 32, 32А, 34, 34А, 34Б.

29 СЕРПНЯ з 08:30 до 12:00:

вул. Центральна: 67Б, 75, 75А, 77, 77А, 77Б, 77В, 79, 79А, 81;

З 13:00 до 17:30:

вул. Центральна: 45, 45Б, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 49В.

30 СЕРПНЯ з 08:30 до 12:00:

вул. Центральна: 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А;

вул. Садова: 15, 17, 17А, 19, 19А;

вул. Гагаріна, 20, 22;

З 13:00 до 17:30:

вул. Центральна: 67, 67А, 69А, 71А,73;

бульвар Миру: 9А.

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