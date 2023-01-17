Сотні людей здали кров для жертв ракетної атаки у Дніпрі

У Дніпрі вишикувалися черги в медичні заклади. За два дні понад 300 людей прийшли здати кров для постраждалих від російської ракетної атаки на багатоповерховий житловий будинок.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, чиновники вже ухвалили оперативні рішення щодо розселення людей, із постраждалого будинку.

«Але не можна не відмітити інше. Наших людей, які кинулись на допомогу одразу після перших пострілів. Здача крові – черги в медичні заклади. Понад 300 людей прийшли за два дні. Теплі речі, їжа – всього цього гори! Це все допомога людей, дніпрян, українців! Щиро дякуємо вам!», – написав він.

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