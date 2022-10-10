Сьогоднішній день ми запам’ятаємо на довго: Лукашук розповів про ситуацію на Дніпропетровщині

Сьогодні ворог навмисно гатив вранці по житловим кварталам. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів подробиці ракетних обстрілів регіону.
“18 ракет, скерованих на Дніпропетровщину. 5 з них вдалося збити силам ППО. Четверо загиблих і 31 поранений, з них 10 людей в лікарні. Четверо постраждалих – у важкому стані.
Під удар потрапили чотири райони області: Дніпровський, Кам‘янський, Нікопольський, Криворізький.
У Дніпрі внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено більше десяти багатоповерхівок, будівлю підприємства, близько чотирьох десятків автомобілів, автобус, зупинку громадського транспорту, кілька магазинів. Дві пожежі ліквідовано рятувальниками. Били окупанти й по критичній інфраструктурі.
У Кам‘янському та Криворізькому районах під ударом також опинилася критична інфраструктура. В Кривому Розі 30 тисяч людей лишилися без води, нині водопостачання відновлено. Деякі райони були знеструмлені. Наразі енергетики ще працюють, 11 тисяч родин лишаються без світла.
Після ворожих ударів і знеструмлення частини Кривого Рогу в шахтах під землею перебувало понад 850 шахтарів. Серед них були й жінки. Більшість з них вже підняли на поверхню, цей процес ще триває.
З хороших новин: силами ППО у Кривому Розі було збито два дрони-камікадзе «Shahed-136».
В Нікопольському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено склад сільгосппідприємства.
Під час ракетних ударів всі працювали як один механізм. Військова адміністрація, голови громад, ДСНС-ники правоохоронці. Ця робота не припиняється і зараз.
Російські терористи відповідатимуть за все”, – повідомив Лукашук.
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