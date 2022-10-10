Сьогоднішній день ми запам’ятаємо на довго: Лукашук розповів про ситуацію на Дніпропетровщині

10 жовтня 2022 року було схоже на 24 лютого 2022 року, перший день повномасштабної війни. Коли зненацька рано вранці почалися обстріли майже всіх регіонів України.

Сьогодні ворог навмисно гатив вранці по житловим кварталам. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів подробиці ракетних обстрілів регіону.

“18 ракет, скерованих на Дніпропетровщину. 5 з них вдалося збити силам ППО. Четверо загиблих і 31 поранений, з них 10 людей в лікарні. Четверо постраждалих – у важкому стані.

Під удар потрапили чотири райони області: Дніпровський, Кам‘янський, Нікопольський, Криворізький.

У Дніпрі внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено більше десяти багатоповерхівок, будівлю підприємства, близько чотирьох десятків автомобілів, автобус, зупинку громадського транспорту, кілька магазинів. Дві пожежі ліквідовано рятувальниками. Били окупанти й по критичній інфраструктурі.

У Кам‘янському та Криворізькому районах під ударом також опинилася критична інфраструктура. В Кривому Розі 30 тисяч людей лишилися без води, нині водопостачання відновлено. Деякі райони були знеструмлені. Наразі енергетики ще працюють, 11 тисяч родин лишаються без світла.

Після ворожих ударів і знеструмлення частини Кривого Рогу в шахтах під землею перебувало понад 850 шахтарів. Серед них були й жінки. Більшість з них вже підняли на поверхню, цей процес ще триває.

З хороших новин: силами ППО у Кривому Розі було збито два дрони-камікадзе «Shahed-136».

В Нікопольському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено склад сільгосппідприємства.

Під час ракетних ударів всі працювали як один механізм. Військова адміністрація, голови громад, ДСНС-ники правоохоронці. Ця робота не припиняється і зараз.

Російські терористи відповідатимуть за все”, – повідомив Лукашук.