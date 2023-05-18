Сьогодні з ним простяться навіки: на Донеччині загинув солдат із Криворіжжя

Під час повномасштабного вторгнення Андрій Михайлович служив водієм стрілецького відділення. Останнім часом захисник виконував бойові завдання на донецькому напрямку фронту. 11 травня під час одного із таких завдань чоловік загинув. Це сталося поблизу Водяного Донецької області.
Про загибель земляка повідомили у спільноті Широківської громади. Прощання із солдатом Андрієм Куженком відбудеться завтра, 18 травня, о 13:00 у селищі міського типу Широке за адресою вул. Захисників Вітчизни, 28.
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