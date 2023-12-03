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Сьогодні ворог тричі обстрілював Нікопольщину, – Лисак

Сьогодні 20:10
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Ворог сьогодні протягом дня тричі обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Сьогодні ворог тричі обстрілював Нікопольщину, - Лисак

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

На районний центр скерував важку артилерію та дрон-камікадзе, – заявив очільник ОВА.

Ворог також скеровував БпЛА по Марганецькій громаді.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

В інших громадах Дніпропетровської області день минув спокійно.

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Новости Днепра про Сьогодні ворог тричі обстрілював Нікопольщину, - ЛисакУкраїнська

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