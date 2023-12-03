Сьогодні ворог тричі обстрілював Нікопольщину, – Лисак

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
На районний центр скерував важку артилерію та дрон-камікадзе, – заявив очільник ОВА.
Ворог також скеровував БпЛА по Марганецькій громаді.
Обійшлося без загиблих та постраждалих.
В інших громадах Дніпропетровської області день минув спокійно.
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