Сьогодні ворог двічі обстріляв Нікопольський район: подробиці

На вечір 16 травня ситуацію на Дніпропетровщині коментує голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Але знову – чисельні ушкодження.
Так, у Мирівській громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 4 господарчі споруди, 2 сонячні панелі, 1 паркан, 1 лінія електропередачі, 1 газопровід.
Над Червоногригорівською громадою окупанти скинули боєприпас з дрону – пошкоджено приватне підприємство.
В інших громадах області було спокійно.
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