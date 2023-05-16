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Сьогодні ворог двічі обстріляв Нікопольський район: подробиці

Сьогодні 20:30
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Протягом сьогоднішнього дня ворог двічі обстріляв Нікопольський район. На щастя, постраждалих серед людей немає.

Новости Днепра про Сьогодні ворог двічі обстріляв Нікопольський район: подробиці

На вечір 16 травня ситуацію на Дніпропетровщині коментує голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Але знову – чисельні ушкодження.

Так, у Мирівській громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 4 господарчі споруди, 2 сонячні панелі, 1 паркан, 1 лінія електропередачі, 1 газопровід.

Над Червоногригорівською громадою окупанти скинули боєприпас з дрону – пошкоджено приватне підприємство.

В інших громадах області було спокійно.

Новости Днепра про Сьогодні ворог двічі обстріляв Нікопольський район: подробиці

Новости Днепра про Сьогодні ворог двічі обстріляв Нікопольський район: подробиці

Новости Днепра про Сьогодні ворог двічі обстріляв Нікопольський район: подробиці

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Новости Днепра про Сьогодні ворог двічі обстріляв Нікопольський район: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні ворог двічі обстріляв Нікопольський район: подробиціРусский

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