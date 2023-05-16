Сьогодні ворог двічі обстріляв Нікопольський район: подробиці

В інших громадах області було спокійно.

Над Червоногригорівською громадою окупанти скинули боєприпас з дрону – пошкоджено приватне підприємство.

Так, у Мирівській громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 4 господарчі споруди, 2 сонячні панелі, 1 паркан, 1 лінія електропередачі, 1 газопровід.

Але знову – чисельні ушкодження.

На вечір 16 травня ситуацію на Дніпропетровщині коментує голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Протягом сьогоднішнього дня ворог двічі обстріляв Нікопольський район. На щастя, постраждалих серед людей немає.