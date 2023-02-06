Сьогодні ворог атакував 2 райони Дніпропетровщини: офіційна інформація

Вдень окупанти двічі вдарили по Дніпропетровщині. Під обстрілом з важкої артилерії опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

Обійшлося без жертв, але є руйнування.

Підсумки дня в регіоні доповів очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

У Мирівській громаді на Нікопольщині російські снаряди побили 3 приватних будинки та стільки ж господарських споруд. Понівечили авто та пару сонячних панелей. Обірвали кілька ліній електропередач та пошкодили газопровід.

У Синельниківському районі агресор поцілив по Великомихайлівській громаді. Там ще працюють рятувальники та з’ясовують наслідки атаки.

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