Сьогодні відбудеться прощання з Героєм: на фронті загинув житель Кам’янського

12 січня, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув старший солдат Лепеха Володимир Володимирович. Сталося це в Донецькій області. У чоловіка залишилися дружина, два сини та батько.

Володимир Лепеха народився 31 грудня 1969 року в місті Дніпродзержинськ, пише міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

У 1988 році закінчив ПТУ № 23. Проходив строкову військову службу в 1988-1990 роках. Упродовж 1990-2022 років працював на ВАТ “ДНІПРО-АЗОТ “. З 2016 по 2018 рік брав участь в АТО/ООС. 1 березня призваний по мобілізації.

Панахида відбудеться 18 січня о 13:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул.Сергія Слісаренка, 34). Поховають воїна о 14:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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