Сьогодні в Дніпрі не буде світла на кількох вулицях: адреси

4 квітня дві вулиці Дніпра залишаться без світла. Це повв'язно з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК буде припинено подачу електроенергії.

Без світла будуть наступні вулиці:

вул. Гладкова, 19, 19А, 21, 23, 23К, 33, 35, 37, 43, 45, 47;

вул. Перемоги, 113Б.

Відомо, що вчора бригада КП «Дніпроводоканал» завершила аварійно-відновлювальні роботи на вул. Крамнича, 9. Відновлено водопостачання у мешканців будинків на цій вулиці.

Комунальники також виконали ремонтні роботи по вулиці Фесенка, 29А. Відновлено подачу води на вул. Фесенка та пров. Ранковий.

У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово знижено тиск у будинках на просп. Мануйлівський, вул. Радистів, вул. Гарібальді та інших прилеглих вулицях.

Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста в разі потреби готові оперативно приступити до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також ліквідації пошкоджень на мережах водопостачання.

Джерело: Приватна енергетична компанія ЦЕК

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