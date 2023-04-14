Сьогодні в Дніпрі не буде світла на кількох вулицях: адреси

Без світла будуть наступні вулиці:
Відомо, що вчора бригада КП «Дніпроводоканал» завершила аварійно-відновлювальні роботи на вул. Крамнича, 9. Відновлено водопостачання у мешканців будинків на цій вулиці.
Комунальники також виконали ремонтні роботи по вулиці Фесенка, 29А. Відновлено подачу води на вул. Фесенка та пров. Ранковий.
У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово знижено тиск у будинках на просп. Мануйлівський, вул. Радистів, вул. Гарібальді та інших прилеглих вулицях.
Бригади КП «Дніпроводоканал» та комунальних підприємств міста в разі потреби готові оперативно приступити до робіт за заявками містян на очищення каналізаційних мереж, а також ліквідації пошкоджень на мережах водопостачання.
Джерело: Приватна енергетична компанія ЦЕК
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