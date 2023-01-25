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Сьогодні у Кам’янському простяться із полеглим захисником Віктором Могилевцевим

Сьогодні 10:00
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18 січня на Запоріжжі загинув старший солдат Віктор Могилевцев. Трагічну звістку повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов.

Новости Днепра про Сьогодні у Кам’янському простяться із полеглим захисником Віктором Могилевцевим

Віктор Могилевцев народився 3 липня 1974 року в с.Кринички. У 1998 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Тривалий час працював на Дніпровському металургійному комбінаті, останній час – на ПрАТ «Оріль-Лідер».

27 лютого призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях.

У нього залишилися дружина, дві доньки, мати та сестра.

Прощання відбудеться за адресою: проспект Аношкіна, 3. Панахида пройде об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34). 

Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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Новости Днепра про Сьогодні у Кам’янському простяться із полеглим захисником Віктором МогилевцевимУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні у Кам’янському простяться із полеглим захисником Віктором МогилевцевимРусский

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