Сьогодні у Кам’янському простяться із полеглим захисником Віктором Могилевцевим

Віктор Могилевцев народився 3 липня 1974 року в с.Кринички. У 1998 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Тривалий час працював на Дніпровському металургійному комбінаті, останній час – на ПрАТ «Оріль-Лідер».
27 лютого призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях.
У нього залишилися дружина, дві доньки, мати та сестра.
Прощання відбудеться за адресою: проспект Аношкіна, 3. Панахида пройде об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).
Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.
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