Сьогодні у Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні, 24 лютого, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Староігренській/Гаванській та просп. Петра Калнишевського, 10 припинено водопостачання:

ж/м Ігрень (частково);

вул. Батумської, 4а, 10-14;

просп. Петра Калнишевського, 22-30.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, через пошкодження водопроводу на просп. Дмитра Яворницького, 55 припинено водопостачання:

просп. Дмитра Яворницького, 49-57.

Водопостачання теж буде відновлено протягом дня.

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