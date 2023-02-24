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Сьогодні у Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні 14:59
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Сьогодні, 24 лютого, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Староігренській/Гаванській та просп. Петра Калнишевського, 10 припинено водопостачання:

  • ж/м Ігрень (частково);
  • вул. Батумської, 4а, 10-14;
  • просп. Петра Калнишевського, 22-30.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Крім того, через пошкодження водопроводу на просп. Дмитра Яворницького, 55 припинено водопостачання:

  • просп. Дмитра Яворницького, 49-57.

Водопостачання теж буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: адресиУкраїнська

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