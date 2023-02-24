Сьогодні у Дніпрі знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Староігренській/Гаванській та просп. Петра Калнишевського, 10 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, через пошкодження водопроводу на просп. Дмитра Яворницького, 55 припинено водопостачання:
Водопостачання теж буде відновлено протягом дня.
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