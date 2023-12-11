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Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

Сьогодні 06:58
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

Сьогодні, 11 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.

Це стосується абонентів ЦЕКу, причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Квартальна: 36;
  • вул. Інженерна: 7-Б, 11, 12;
  • вул. Казакевича: 9;
  • вул. Калузька: 2;
  • вул. Козака Мамая: 4-20 (парні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин: адресиУкраїнська

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