Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 11 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.

Це стосується абонентів ЦЕКу, причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Квартальна: 36;

вул. Інженерна: 7-Б, 11, 12;

вул. Казакевича: 9;

вул. Калузька: 2;

вул. Козака Мамая: 4-20 (парні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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