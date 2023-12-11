Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

Сьогодні, 11 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.
Це стосується абонентів ЦЕКу, причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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