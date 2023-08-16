Сьогодні у Дніпрі у деяких мешканців 10 годин не буде світла: адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 16 серпня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла на 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 16 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Титова: 27, 29, 29-Л;

вул. Монтажна: 45;

вул. Перемоги: 45, 47, 49-54, 54-А, 55-64, 66-88 (парні), 91;

пров. Пожарського: 1-7, 7-А, 8, 10-16;

пров. Студентський: 11, 14, 15, 17, 19;

вул. Алана Шепарда: 7, 9, 33;

вул. Будівельників: 25, 27, 27-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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