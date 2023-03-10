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Сьогодні у Дніпрі попрощаються з речницею ДСНС Євгенією Дудкою

Сьогодні 07:15
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7 березня пішла з життя речниця ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка. Дівчина отримала поранення під час ракетного удару по аеропорту у Дніпрі 10 квітня 2022 року. Довгих 11 місяців Женя героїчно боролась за своє життя.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі попрощаються з речницею ДСНС Євгенією Дудкою

Прощання з Женею відбудеться 10 березня об 11:00, в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці, за адресою Набережна Заводська, 92Б. Про це повідомив чоловік Євгенії Ігор Гетало.

10 квітня 2022 року війська рф атакували дніпровський аеропорт. Другий удар був тоді, коли там працювали рятувальники. Найбільше постраждала Євгенія Дудка.  Спочатку Женю рятували лікарі у Дніпрі. Потім — понад півроку лікували в Німеччині. У лютому вона повернулась до України.

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