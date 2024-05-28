Сьогодні у Дніпрі на низці вулиць увесь день не буде світла: адреси
Абонентам приватної енергетичної компанії ЦЕК повідомляють про проведення планових робіт сьогодні, 28 травня.
У зв’язку з цим
з 08:30 до 20:30 буде припинено електропостачання за такими адресами: вул. Академіка Янгеля: 12, 14; вул. Алана Шепарда: 13-А, 14, 15, 17; вул. Берестейська: 18-24 (парні); вул. Будівельників: 35-47 (непарні); вул. Енергетична: 14-А, 18, 25; вул. Литовська: 1; вул. Макарова: 10-16 (парні), 18-Б, 20-А, 22, 26, 27-М, 29-33 (непарні), 35-А, 37, 39; вул. Незалежності: 29-Б; вул. Призаводська: 1-4; вул. Промислова: 1-Г, 3-А; вул. Фабрична: 1; вул. Фабрично-заводська: 27-Б, 58, 60, 62; пров. Енергетичний: 2, 4-6, 8; просп. Богдана Хмельницького: 20-Б.
Детальну інформацію про відключення світла дивіться у
Telegram-каналі компанії.
Абонентам ДТЕК всю інформацію про споживання електроенергії можна отримати на
сайті . Читайте також:
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