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Сьогодні у Дніпрі на низці вулиць увесь день не буде світла: адреси

Сьогодні 06:51
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Абонентам приватної енергетичної компанії ЦЕК повідомляють про проведення планових робіт сьогодні, 28 травня.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі на низці вулиць увесь день не буде світла: адреси

У зв’язку з цим з 08:30 до 20:30 буде припинено електропостачання за такими адресами:

  •  вул. Академіка Янгеля: 12, 14;  
  •  вул. Алана Шепарда: 13-А, 14, 15, 17; 
  •  вул. Берестейська: 18-24 (парні); 
  •  вул. Будівельників: 35-47 (непарні); 
  •  вул. Енергетична: 14-А, 18, 25; 
  •  вул. Литовська: 1; 
  •  вул. Макарова: 10-16 (парні), 18-Б, 20-А, 22, 26, 27-М, 29-33 (непарні), 35-А, 37, 39; 
  •  вул. Незалежності: 29-Б; 
  •  вул. Призаводська: 1-4; 
  •  вул. Промислова: 1-Г, 3-А; 
  •  вул. Фабрична: 1; 
  •  вул. Фабрично-заводська: 27-Б, 58, 60, 62; 
  •  пров. Енергетичний: 2, 4-6, 8; 
  •  просп. Богдана Хмельницького: 20-Б.

Детальну інформацію про відключення світла дивіться у Telegram-каналі компанії.

Абонентам ДТЕК всю інформацію про споживання електроенергії можна отримати на сайті .

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