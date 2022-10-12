Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сьогодні у Дніпрі на маршрути вийшли автобуси, які прибули з Києва

Сьогодні 09:00
просмотров

Міський голова Борис Філатов розпочав свій робочий день майже одночасно з водіями міського транспорту. Вони разом випустили на маршрути Дніпра першу партію автобусів зі столиці.

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі на маршрути вийшли автобуси, які прибули з Києва

Про це Борис Філатов повідомив у мережі.

«Коли півтора тижня тому трикляті окупанти вгатили по місцевому АТП, знищивши більше сотні майже ідентичних до цих машин, саме Київ першим запропонував допомогу. Тепер цей транспорт там, де його чекали – на маршрутах 101К и 146К.

Тож дякую чудовим  киянам і міському голові Віталію Кличку.

На честь вашу і вашого славетного міста Київ ми додали ту саму літеру «К» до назв двох наших маршрутів.

Вдячний підприємцям, які купують транспорт для Дніпра власним коштом.

І велика подяка Валентину Резніченку – голові ДніпроОВА, який зараз збирає автобуси чи не по всій країні.

Разом усе подолаємо і обов’язково  Переможемо!», – зазначив міський голова.

Читайте також:

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі на маршрути вийшли автобуси, які прибули з КиєваУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі на маршрути вийшли автобуси, які прибули з КиєваРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Під час обстрілів Дніпра та області загинули співробітники Держспецзв’язку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:44
    Під час обстрілів Дніпра та області загинули співробітники Держспецзв’язку

    10 жовтня Дніпро та область масово атакували ракетами.

    Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в Україні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:20
    Де можна дізнатися онлайн про свої штрафи за порушення ПДР в Україні

    Штраф автомобілісту у Дніпрі можуть виписати навіть без його присутності.…

    Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:24
    Не реєструють авто та не видають посвідчення: у Дніпрі не працюють сервісні центри МВС

    Стосується це Дніпра та області, а також всієї України.

    На Дніпропетровщині загорілася багатоповерхівка: є постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Дніпропетровщині загорілася багатоповерхівка: є постраждалі

    12-го жовтня, о 04:11,на вулиці Соборній міста Покров Нікопольського району,…

    Наверх