Сьогодні у Дніпрі на маршрути вийшли автобуси, які прибули з Києва

Про це Борис Філатов повідомив у мережі.
«Коли півтора тижня тому трикляті окупанти вгатили по місцевому АТП, знищивши більше сотні майже ідентичних до цих машин, саме Київ першим запропонував допомогу. Тепер цей транспорт там, де його чекали – на маршрутах 101К и 146К.
Тож дякую чудовим киянам і міському голові Віталію Кличку.
На честь вашу і вашого славетного міста Київ ми додали ту саму літеру «К» до назв двох наших маршрутів.
Вдячний підприємцям, які купують транспорт для Дніпра власним коштом.
І велика подяка Валентину Резніченку – голові ДніпроОВА, який зараз збирає автобуси чи не по всій країні.
Разом усе подолаємо і обов’язково Переможемо!», – зазначив міський голова.
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