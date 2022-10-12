Сьогодні у Дніпрі на маршрути вийшли автобуси, які прибули з Києва

Міський голова Борис Філатов розпочав свій робочий день майже одночасно з водіями міського транспорту. Вони разом випустили на маршрути Дніпра першу партію автобусів зі столиці.

Про це Борис Філатов повідомив у мережі.

«Коли півтора тижня тому трикляті окупанти вгатили по місцевому АТП, знищивши більше сотні майже ідентичних до цих машин, саме Київ першим запропонував допомогу. Тепер цей транспорт там, де його чекали – на маршрутах 101К и 146К. Тож дякую чудовим киянам і міському голові Віталію Кличку. На честь вашу і вашого славетного міста Київ ми додали ту саму літеру «К» до назв двох наших маршрутів. Вдячний підприємцям, які купують транспорт для Дніпра власним коштом. І велика подяка Валентину Резніченку – голові ДніпроОВА, який зараз збирає автобуси чи не по всій країні. Разом усе подолаємо і обов’язково Переможемо!», – зазначив міський голова.

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