Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу - Днепр Инфо
Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу
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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу

Сьогодні, 1 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло багатьом мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;
  • вул. Матроська: 20, 22, 24, 26;
  • вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10;
  • вул. Данила Самойловича: 1;
  • вул. Бориса Кротова: 39;
  • вул. Весняна: 5, 35;
  • вул. В’ячеслава Тютіна;
  • вул. Заводська: 36;
  • вул. Земська: 1, 3-А;
  • вул. Мечникова: 11;
  • вул. Оздоровча: 11-А;
  • вул. Північна: 3, 15;
  • вул. Солом’янська: 34;
  • пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-20 (парні), 26;
  • пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
  • вул. Макарова: 2;
  • вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5;
  • вул. Богданова: 32-Д;
  • вул. Ігоря Клюєва: 24;
  • вул. Національної Гвардії: 15-Д, 17, 19, 30;
  • вул. Робоча: 67, 148, 152;
  • вул. Алли Горської: 90.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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