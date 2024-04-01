Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу
Ще є час зарядити гаджети!
Сьогодні, 1 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло багатьом мешканцям.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, приблизно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
- вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;
- вул. Матроська: 20, 22, 24, 26;
- вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10;
- вул. Данила Самойловича: 1;
- вул. Бориса Кротова: 39;
- вул. Весняна: 5, 35;
- вул. В’ячеслава Тютіна;
- вул. Заводська: 36;
- вул. Земська: 1, 3-А;
- вул. Мечникова: 11;
- вул. Оздоровча: 11-А;
- вул. Північна: 3, 15;
- вул. Солом’янська: 34;
- пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-20 (парні), 26;
- пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
- вул. Макарова: 2;
- вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5;
- вул. Богданова: 32-Д;
- вул. Ігоря Клюєва: 24;
- вул. Національної Гвардії: 15-Д, 17, 19, 30;
- вул. Робоча: 67, 148, 152;
- вул. Алли Горської: 90.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
- (056) 732-12-12;
- (095) 732-12-12;
- (096) 732-12-12;
- (073) 732-12-12.
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