Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу

Ще є час зарядити гаджети!

Сьогодні, 1 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло багатьом мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;

вул. Матроська: 20, 22, 24, 26;

вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10;

вул. Данила Самойловича: 1;

вул. Бориса Кротова: 39;

вул. Весняна: 5, 35;

вул. В’ячеслава Тютіна;

вул. Заводська: 36;

вул. Земська: 1, 3-А;

вул. Мечникова: 11;

вул. Оздоровча: 11-А;

вул. Північна: 3, 15;

вул. Солом’янська: 34;

пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-20 (парні), 26;

пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5;

вул. Богданова: 32-Д;

вул. Ігоря Клюєва: 24;

вул. Національної Гвардії: 15-Д, 17, 19, 30;

вул. Робоча: 67, 148, 152;

вул. Алли Горської: 90.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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