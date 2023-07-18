Сьогодні у Дніпрі кілька трамваїв та деякі тролейбуси закінчать роботу раніше: подробиці

У вівторок, 18 липня, у Дніпрі трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті просп. Миру з вул. Миколи Міхновського.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Трамвай №18:
Трамвай №19:
Тролейбус №20:
Також сьогодні трамвайний маршрут №15 не курсуватиме.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
А у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської внесено зміни в роботу деяких автобусних маршрутів:
Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути вийде 203 одиниці рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у telegram-боті.
Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 709 машин (з них 113 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію, щоб не чекати дарма на зупинці!
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин (АДРЕСИ).
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