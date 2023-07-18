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  • Сьогодні у Дніпрі кілька трамваїв та деякі тролейбуси закінчать роботу раніше: подробиці

Сьогодні у Дніпрі кілька трамваїв та деякі тролейбуси закінчать роботу раніше: подробиці

Сьогодні 09:00
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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі кілька трамваїв та деякі тролейбуси закінчать роботу раніше: подробиці

У вівторок, 18 липня, у Дніпрі трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті просп. Миру з вул. Миколи Міхновського.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамвай №18:

  • від ДЕВЗу о 20:21;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 21:00.

Трамвай №19:

  • від пл. Старомостова о 19:56;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 20:52.

Тролейбус №20:

  • від вул. Європейської о 20:20;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 20:59.

Також сьогодні трамвайний маршрут №15 не курсуватиме.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

А у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської внесено зміни в роботу деяких автобусних маршрутів:

  • №146-Б здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;
  • №157-А здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • №156, №156-А, №90 здійснюватимуть об’їзд за схемою: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • №75-К здійснюватиме об’їзд за схемою: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.

Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути вийде 203 одиниці рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у telegram-боті.

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 709 машин (з них 113 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію, щоб не чекати дарма на зупинці! 

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин (АДРЕСИ)

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі кілька трамваїв та деякі тролейбуси закінчать роботу раніше: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі кілька трамваїв та деякі тролейбуси закінчать роботу раніше: подробиціРусский

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