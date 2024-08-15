Сьогодні тут відомий супермаркет: де у Дніпрі 100 років тому була найпопулярніша друкарня

У центрі Дніпра збереглася велика кількість старовинних будівель. Багато які з них були реконструйовані і сьогодні в них знаходяться сучасні магазини.

Журналісти dnepr.info дізналися, що раніше було у будівлі у центрі Дніпра на вулиці Глоби (Фабра), де сьогодні знаходиться популярний супермаркет.

У 1880-х роках квартал на Садовій вулиці в Катеринославі належав князю Кудашеву. У 1885 році частину домоволодіння купило Катеринославське відділення Товариства «Друкарня С.П. Яковлєва». Відділення стало четвертою друкарнею у місті. На ділянці одразу було збудовано двоповерховий комплекс друкарні. На першому поверсі були виробничі приміщення, на другому – контора та квартира директора.

До 1890 року до будівлі був прибудований корпус для розміщення парової машини, завдяки чому «Друкарня С. П. Яковлєва стала першою механізованою друкарнею міста. До цього всі друкарські роботи у різних друкарнях виконувались вручну.

Справи у друкарні йшли добре, тож її власники викупили сусідню ділянку в глибині кварталу для розширення виробництва. На ньому звели корпус друкарні та двоповерховий житловий будинок. У 1901 році у друкарні працювало 150 чоловік.

Але з появою відомчих друкарень – залізниці та губернського земства, які до того ж раніше були клієнтами «Яковлева», друкарня на Садовій опинилася у складному становищі. Конкуренти не тільки забезпечували свої внутрішні потреби, а й вийшли ринку. У 1910 році друкарню було ліквідовано, а комплекс будівель розпродано.

Перший корпус друкарні було перетворено на контору. Тут орендували приміщення різні підприємства: біржа, купецький банк, редакція газети «Південна зоря», склад будівельного приладдя. Другий корпус друкарні, як і раніше, «займався» друкуванням листівок і газет. У 1920-х роках його поєднали з іншими міськими друкарнями, і таким чином друкарня пропрацювала до початку Другої світової війни. 1943 року після звільнення Дніпра тут розпочала роботу обласна друкарня.

Тут друкувалися газети «Зоря» та «Дніпровська правда». Але довоєнні потужності друкарні було відновлено лише у 1946 році. У 1977 році обласна друкарня назавжди виїхала з «рідного» приміщення, а замість неї у будівлі оселилася міська друкарня. Будівлі, в яких понад 100 років знаходилася друкарня, були продані в 2010-х роках.

Спочатку на місці «Печатні» було відкрито торговий центр, але пізніше виїхав і тепер там знаходиться продуктовий супермаркет.

фото: О. Волок

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