Сьогодні росія може повторити ракетний удар по Україні: шукають нову тактику

Росія сьогодні протягом дня може знову масово обстріляти Україну. Ворог вишукує нову тактику, аби обійти нашу протиповітряну оборону.
Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
Цілком ймовірно, що обстріл повториться, оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки, – заявила вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі росіяни запустили по Україні 36 ракет. Сили та засоби Збройних сил України знищили 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.
росія – країна-терорист.
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Александра Лучка
Автор:
Без паніки!
Сьогодні вночі росіяни знову тероризували Україну ракетами.
Вічна слава Герою!
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