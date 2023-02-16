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Сьогодні росія може повторити ракетний удар по Україні: шукають нову тактику

Сьогодні 11:34
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Не ігноруйте повітряну тривогу!

Новости Днепра про Сьогодні росія може повторити ракетний удар по Україні: шукають нову тактику

Росія сьогодні протягом дня може знову масово обстріляти Україну. Ворог вишукує нову тактику, аби обійти нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Цілком ймовірно, що обстріл повториться, оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки, – заявила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі росіяни запустили по Україні 36 ракет. Сили та засоби Збройних сил України знищили 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

росія – країна-терорист. 

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Новости Днепра про Сьогодні росія може повторити ракетний удар по Україні: шукають нову тактикуУкраїнська

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