Сьогодні росія може повторити ракетний удар по Україні: шукають нову тактику

Не ігноруйте повітряну тривогу!

Росія сьогодні протягом дня може знову масово обстріляти Україну. Ворог вишукує нову тактику, аби обійти нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Цілком ймовірно, що обстріл повториться, оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки, – заявила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі росіяни запустили по Україні 36 ракет. Сили та засоби Збройних сил України знищили 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

росія – країна-терорист.

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