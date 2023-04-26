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Сьогодні рф атакувала Дніпропетровську область: що відомо

Сьогодні 22:00
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Російська армія атакувала Синельниківський район Дніпропетровської області з літака. Загалом регіон за день зазнав обстрілів п'ять разів.

Новости Днепра про Сьогодні рф атакувала Дніпропетровську область: що відомо

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Під ударом ворожої авіації опинилася Великомихайлівська громада Синельниківського району. Наслідки атаки уточнюються. Попередньо, без постраждалих.

Також чотири рази за день ворог вдарив із важкої артилерії по двох громадах у Нікопольському районі – Червоногригорівській та Марганецькій. В останньому обстрілом було пошкоджено насосну станцію.

На щастя, люди не постраждали. Перебоїв із водопостачанням немає.

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Новости Днепра про Сьогодні рф атакувала Дніпропетровську область: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні рф атакувала Дніпропетровську область: що відомоРусский

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