Сьогодні рф атакувала Дніпропетровську область: що відомо

Російська армія атакувала Синельниківський район Дніпропетровської області з літака. Загалом регіон за день зазнав обстрілів п'ять разів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Під ударом ворожої авіації опинилася Великомихайлівська громада Синельниківського району. Наслідки атаки уточнюються. Попередньо, без постраждалих.

Також чотири рази за день ворог вдарив із важкої артилерії по двох громадах у Нікопольському районі – Червоногригорівській та Марганецькій. В останньому обстрілом було пошкоджено насосну станцію.

На щастя, люди не постраждали. Перебоїв із водопостачанням немає.

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