Сьогодні рф атакувала Дніпропетровську область: що відомо

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Під ударом ворожої авіації опинилася Великомихайлівська громада Синельниківського району. Наслідки атаки уточнюються. Попередньо, без постраждалих.
Також чотири рази за день ворог вдарив із важкої артилерії по двох громадах у Нікопольському районі – Червоногригорівській та Марганецькій. В останньому обстрілом було пошкоджено насосну станцію.
На щастя, люди не постраждали. Перебоїв із водопостачанням немає.
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