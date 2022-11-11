Сьогодні попрощаються з Героєм з Дніпропетровщини, який загинув на війні

6 листопада в Луганській області від отриманих поранень у бою з окупантами загину військовий з Дніпропетровщини Полив’яний В’ячеслав Леонідович.

В’ячеслав Полив’яний народився 24 липня 1984 року в місті Кам’янське. Проходив строкову військову службу у 2002-2004 роках. Закінчив Дніпровський державний технічний університет. Працював на ПрАТ “КАМЕТ-СТАЛЬ”.

7 березня 2022 року призваний по мобілізації до лав Збройних Сил України.

У нього залишилися дружина, донька, два сина, батьки, брат.

Прощання з Героєм відбудеться 11 листопада о 12:15 за адресою: вулиця Матросова, 78.

Панахида пройде о 13:00 в Козацькій церкві пресвятої Покрови ПЦУ (Слісаренко 34).

Поховають захисника о 14:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняна (Соцмісто).

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