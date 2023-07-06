Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Сьогодні попрощаються з 23-річним старшим солдатом із Дніпропетровщини

Сьогодні попрощаються з 23-річним старшим солдатом із Дніпропетровщини

Сьогодні 06:45
просмотров

30 червня в бою на Донеччині, захищаючи свободу і незалежність українського народу, загинув старший солдат Лакомов-Челпан Артем Олександрович.

Новости Днепра про Сьогодні попрощаються з 23-річним старшим солдатом із Дніпропетровщини

Артем Лакомов-Челпан народився 24 лютого 2000 року. Закінчив ПТУ – 64 в м.Маріуполь. З 2019 року перебував на контракті ЗСУ.

У нього залишилися дружина, мати, сестра. 

Панахида відбудеться 6 липня об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

Читайте також:

Новости Днепра про Сьогодні попрощаються з 23-річним старшим солдатом із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні попрощаються з 23-річним старшим солдатом із ДніпропетровщиниРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів
Новини Дніпра
Сьогодні 16:26
У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів

У Кривому Розі скоро закінчиться вода.

У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 16:03
У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо

"Мінери" не сплять.

Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата
Новини Дніпра
Сьогодні 15:50
Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата

Донька майже рік отримувала пенсію свого тата, який помер.

День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки
Новини Дніпра
Сьогодні 15:20
День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки

Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7…

Наверх