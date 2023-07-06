Сьогодні попрощаються з 23-річним старшим солдатом із Дніпропетровщини

30 червня в бою на Донеччині, захищаючи свободу і незалежність українського народу, загинув старший солдат Лакомов-Челпан Артем Олександрович.

Артем Лакомов-Челпан народився 24 лютого 2000 року. Закінчив ПТУ – 64 в м.Маріуполь. З 2019 року перебував на контракті ЗСУ.

У нього залишилися дружина, мати, сестра.

Панахида відбудеться 6 липня об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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