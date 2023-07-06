Сьогодні попрощаються з 23-річним старшим солдатом із Дніпропетровщини

Артем Лакомов-Челпан народився 24 лютого 2000 року. Закінчив ПТУ – 64 в м.Маріуполь. З 2019 року перебував на контракті ЗСУ.
У нього залишилися дружина, мати, сестра.
Панахида відбудеться 6 липня об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі скоро закінчиться вода.
"Мінери" не сплять.
Донька майже рік отримувала пенсію свого тата, який помер.
Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7…