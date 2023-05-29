Сьогодні окупанти обстріляли Синельниківський район: що відомо

Окупанти вдарили по Покровській громаді зі «Смерча» і «Торнадо-С».

Як повідомляє голова ДОР Микола Лукашук, загинула жінка 1972, поранено 10 осіб, з них 1 дитина 2011р.н.

“Зруйновано декілька приватних домів, пошкоджено понад 30 житлових будинків. Знищений автомобіль та пошкоджено 2 мікроавтобуса, зазнали ушкоджень 3 комунальних заклади, пошкоджено 1 шкільний автобус, 2 трактора, 1 вантажний автомобіль, 3 легкових автомобіля. Пошкоджень зазнав місцевий магазин, АЗС, кафе. Зі ствольної артилерії гатили по Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, загиблих та поранених немає. В інших громадах було тихо”, пише Лукашук.

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