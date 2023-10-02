Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: що сталося

Без паніки!

Сьогодні, 2 жовтня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі з 10:00 до 16:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає.

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

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