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Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: що сталося

Сьогодні 09:00
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Без паніки!

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: що сталося

Сьогодні, 2 жовтня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі з 10:00 до 16:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає.

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: що сталосяУкраїнська

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