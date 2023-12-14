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Сьогодні мешканці Дніпропетровщини можуть почути вибухи: що сталося

Сьогодні 08:01
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Без паніки - усе під контролем!

Новости Днепра про Сьогодні мешканці Дніпропетровщини можуть почути вибухи: що сталося

Сьогодні, 14 грудня, у Кривому Розі пролунають вибухи.

Але підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Головне – не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Сьогодні мешканці Дніпропетровщини можуть почути вибухи: що сталосяУкраїнська

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