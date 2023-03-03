Сьогодні мешканці Дніпра знову залишилися без води: хто саме та причина - Днепр Инфо
Сьогодні мешканці Дніпра знову залишилися без води: хто саме та причина
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Сегодня 14:00

Сьогодні, 3 березня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Новости Днепра про Сьогодні мешканці Дніпра знову залишилися без води: хто саме та причина

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вул. Парковій, 96 (сел. Новоолександрівка); вул. Староігренській, 88; вул. Генерала Пушкіна, 1а припинено водопостачання:

  • вул. Паркової;
  • вул. Берези;
  • вул. Сурської;
  • вул. Балкової;
  • вул. Староігренської;
  • вул. Університетської.

Водопостачання буде відновлено протягом дня. 

Новости Днепра про Сьогодні мешканці Дніпра знову залишилися без води: хто саме та причина

Новости Днепра про Сьогодні мешканці Дніпра знову залишилися без води: хто саме та причина

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП працівниками “Теплоенерго” припинено водопостачання:

  • вул. Миколи Міхновського, 2-31,
  • пров. Фестивального, 1-31,
  • просп. Миру, 1-95,
  • вул. Березинської, 22-61,
  • вул. Генерала Захарченка, 1-15,
  • пров. Вільного, 2-12,
  • вул. Усенка, 1-23,
  • вул. Донецьке шосе, 97-137.

Водопостачання буде відновлено після закінчення робіт.

Новости Днепра про Сьогодні мешканці Дніпра знову залишилися без води: хто саме та причина

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Новости Днепра про Сьогодні мешканці Дніпра знову залишилися без води: хто саме та причинаУкраїнська

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