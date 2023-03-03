Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вул. Парковій, 96 (сел. Новоолександрівка); вул. Староігренській, 88; вул. Генерала Пушкіна, 1а припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП працівниками “Теплоенерго” припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після закінчення робіт.
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