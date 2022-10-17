Сьогодні і завтра у Дніпрі трамваї №15 закінчать роботу раніше

Важлива інформація!

17 та 18 жовтня трамваї №15 закінчать свою роботу раніше.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Зміни пов’язані з ремонтом колії на просп. Івана Мазепи, на ділянці від вул. Авіаційної до вул. Морської Піхоти.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

від залізничного вокзалу о 20:37;

від вулиці Криворізької о 21:07.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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