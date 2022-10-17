Сьогодні і завтра у Дніпрі трамваї №15 закінчать роботу раніше

17 та 18 жовтня трамваї №15 закінчать свою роботу раніше.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Зміни пов’язані з ремонтом колії на просп. Івана Мазепи, на ділянці від вул. Авіаційної до вул. Морської Піхоти.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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