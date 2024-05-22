Сьогодні частина Дніпра знову залишиться без світла: адреси

У зв'язку з проведенням чергових ремонтних робіт Центральна Енергетична Компанія опублікувала нові адреси відключень світла у Дніпрі.

Через виконання ремонтних робіт на обладнаннях підстанцій електроенергії не буде з 08:00 до 17:00 по таких адресах:

вул. Автозаводська: 1, 51-А, 53-61 (парні), 88-Б, 90А, 92-100 (парні), 102-А, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Зимова: 1-18, 20;

вул. Миколи Погрібняка (Крамського): 1, 3, 5-11, 12-Б, 13-42, 43-А, 44-А, 45-47, 51-Б;

вул. Переможців: 8-А, 31-41 (непарні), 42-73, 75-81 (непарні), 84-Б, 86-110 (парні);

вул. Олексія Тищика: 1-19, 20-А, 21-23, 24-А, 25-38, 40, 42, 44-52, 53-А, 54-64, 65-А, 66;

вул. Пржевальського: 2, 4, 6, 8;

вул. Михайла Сапожнікова(Сєдова): 1-5, 7-17, 18-А, 19, 20, 22;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-23, 27-31, 34-42 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-45 (непарні), 46-А, 47, 51-А, 55, 57-А, 59-77 (непарні), 79-А, 81, 83, 85-А, 87-95 (непарні), 109;

пров. Ізюмський 2-й: 33;

пров. Миколи Погрібняка(Крамського): 1, 4;

пров. Криворізький: 4;

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12-А, 14, 16, 17-33, 35-А, 36, 37, 39;

З 08:00 до 18:00:

вул. Аеродром: 1-12, 12-А, 13,14, 14-Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;

вул. Аеропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160-Б, 160-Г, 169, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 250, 263, 303, 320, 436;

вул. Будівельників: 10-Т, 10-Н, 17, 295, 305;

вул. 152-ї дивізії: 160-Д.

Раніше ми писали, що стало відомо, чи будуть відключення світла у Дніпрі до кінця дня.

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