Сьогодні багато мешканців Дніпра залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, через пошкодження водопроводу на вул. Канатній, 60 припинено водопостачання:

просп. Пушкіна;

просп. Олександра Поля;

вул. Володимира Антоновича;

вул. Миколи Руденко;

вул. Степана Бандери;

вул. Юрія Савченка;

вул. Філософської;

вул. Кавалерійської;

вул. Канатної;

вул. Романа Шухевича;

вул. Чернікова.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Халхінгольській, 74; просп. Петра Калнишевського, 22 та вул. Наукових працівників, 111 припинено водопостачання:

вул. Житньої;

вул. Халхінгольської;

просп. Петра Калнишевського, 16-34;

сел. Березанівка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області знову оголосили енергетичну тривогу: можливі відключення світла.

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