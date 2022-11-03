Сьогодні багато мешканців Дніпра залишилися без води: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, через пошкодження водопроводу на вул. Канатній, 60 припинено водопостачання:
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Халхінгольській, 74; просп. Петра Калнишевського, 22 та вул. Наукових працівників, 111 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області знову оголосили енергетичну тривогу: можливі відключення світла.
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