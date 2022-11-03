Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Сьогодні багато мешканців Дніпра залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні багато мешканців Дніпра залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні 11:53
просмотров

Сьогодні у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Новости Днепра про Сьогодні багато мешканців Дніпра залишилися без води: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, через пошкодження водопроводу на вул. Канатній, 60 припинено водопостачання:

  • просп. Пушкіна;
  • просп. Олександра Поля;
  • вул. Володимира Антоновича;
  • вул. Миколи Руденко;
  • вул. Степана Бандери;
  • вул. Юрія Савченка;
  • вул. Філософської;
  • вул. Кавалерійської;
  • вул. Канатної;
  • вул. Романа Шухевича;
  • вул. Чернікова.

Новости Днепра про Сьогодні багато мешканців Дніпра залишилися без води: причина та адреси

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Халхінгольській, 74; просп. Петра Калнишевського, 22 та вул. Наукових працівників, 111 припинено водопостачання:

  • вул. Житньої;
  • вул. Халхінгольської;
  • просп. Петра Калнишевського, 16-34;
  • сел. Березанівка.

Новости Днепра про Сьогодні багато мешканців Дніпра залишилися без води: причина та адреси

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області знову оголосили енергетичну тривогу: можливі відключення світла.

Читайте також:

Новости Днепра про Сьогодні багато мешканців Дніпра залишилися без води: причина та адресиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Жахливий сморід: у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:04
    Жахливий сморід: у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками

    Немає слів...

    У Дніпрі та області знову оголосили енергетичну тривогу: можливі відключення світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:23
    У Дніпрі та області знову оголосили енергетичну тривогу: можливі відключення світла

    У Дніпрі та області знову можливі стабілізаційні відключення електроенергії.

    Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:23
    Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки

    У ніч на 3 листопада росіяни атакували відразу три райони…

    Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 17:39
    Довгі і небезпечні: на Дніпропетровщині виявили частини ворожих ракет «Калібр» та Х-55 (ФОТО)

    Учора на Дніпропетровщині піротехніки знешкодили частини ворожих ракет «Калібр» та…

    Наверх