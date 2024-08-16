Собакам, яких знайшли знесиленими від голоду в Кривому Розі, шукають господарів

У Кривому Розі шукають люблячих господарів собакам, яких знайшли майже без свідомості в одній з квартир міста.

Тварини вже одужують. Щеня стало активним, грайливим та набирає вагу. Разом з мамою ще перебувають в клініці. Їм почали шукати сім’ю.

Про це повідомили на сторінці Instagram місцевого волонтерського центру допомоги тваринам.

Собаку звуть Амалія. Їй трохи більше року. Вона розумна та слухняна. Бажано, щоб її забрали у сім’ю разом із щеням. Вони не великого розміру та довіряють людям.

“Страшний місяць страждань позаду. Маля стало активним і дуже грайливим. Поки вони з матусею продовжують перебувати в клініці, ми шукаємо їм сім’ю”, – повідомили зооволонтери.

Бажаючі взяти тварин в сім’ю можуть прийти у центр та познайомитися з ними.

Нагадаємо, виснажених від голоду тварин знайшли у одній з орендованих квартир Кривого Рогу. Власник здавав помешкання хлопцю, який місяць не виходив на зв’язок. Коли господар приїхав, то усередині знайшов собаку та цуценя. На оприлюдненому відео показали собаку, яка схудла настільки, що вже була схожа на скелет, та ймовірно її дитину, яка вже знаходилося на грані полусмерті – не видає звуків і не рухається, тяжко дихає.

За словами волонтерів, які приїхали на місце, квартира була у дуже занедбаному стані. Виявилось, що тварини цілий місяць просиділи закриті, в темряві, без їжі та води. Можна сказати, що вони дивом залишилися живими.

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