Снігопад у Дніпрі: яка ситуація на дорогах

Снігопад в Дніпрі почався ще з вечора та сніг падав майже всю ніч.
У міськраді зазначили, що комунальники працювали зі вчорашнього вечора. До 07:00 першого лютого на вулицях міста працювали 76 одиниць посипальної техніки, 8 навантажувачів, 20 одиниць мінітехніки, 6 самоскидів та 500 дорожніх робітників. Усі дороги міста мають бути проїзні.
Згідно з інформацією від онлайнових сервісів, наразі великих заторів на дорогах Дніпра немає, окрім центру міста, де завжди інтенсивний рух.
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