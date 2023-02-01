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Снігопад у Дніпрі: яка ситуація на дорогах

Сьогодні 10:40
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У Дніпрі сьогодні, 1 лютого, пішов снігопад. Розповідаємо, чи є транспортний колапс в місті.

Новости Днепра про Снігопад у Дніпрі: яка ситуація на дорогах

Снігопад в Дніпрі почався ще з вечора та сніг падав майже всю ніч.

У міськраді зазначили, що комунальники працювали зі вчорашнього вечора. До 07:00 першого лютого на вулицях міста працювали 76 одиниць посипальної техніки, 8 навантажувачів, 20 одиниць мінітехніки, 6 самоскидів та 500 дорожніх робітників. Усі дороги міста мають бути проїзні.

Новости Днепра про Снігопад у Дніпрі: яка ситуація на дорогах

Новости Днепра про Снігопад у Дніпрі: яка ситуація на дорогах

Згідно з інформацією від онлайнових сервісів, наразі великих заторів на дорогах Дніпра немає, окрім центру міста, де завжди інтенсивний рух.

Новости Днепра про Снігопад у Дніпрі: яка ситуація на дорогах

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Новости Днепра про Снігопад у Дніпрі: яка ситуація на дорогахУкраїнська Новости Днепра про Снігопад у Дніпрі: яка ситуація на дорогахРусский

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