Снаряд прилетів прямо у житловий будинок: росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинув чоловік

Окупанти вдарили «Градами» по Марганецькій громаді. На жаль, загинув місцевий мешканець.
Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили «Градами» по Марганецькій громаді. Убили одного місцевого мешканця. Російський снаряд прилетів прямо у житловий будинок. Деталі обстрілу з’ясовуються, – написав Валентин Резніченко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Філатов прокоментував нічну атаку на Дніпро.
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