Снайпер вистрелив в голову: у Дніпрі рятують тяжкопораненого воїна

Історію бійця розповіли в Департаменті охорони здоров’я ДМР.
Своє поранення військовий отримав під час наступальних дій на одному із напрямів. Під час запеклої боротьби ворожа куля снайпера прострелила чоловікові голову. За збігом обставин, у той же час поруч з бійцем розірвалася міна.
Олексія (ім’я змінене) доставили до Дніпра в дуже важкому стані. У голові чоловіка застрягла куля.
Як зазначили лікарі, часу для прийняття рішень у них було обмаль, адже рахунок за його життя йшов на секунди. Надскладна операція тривала декілька годин, і до останнього хірурги не знали точно, чи зможуть врятувати життя бійцеві.
Складна операція тривала декілька годин, ніхто не міг припустити, чим все закінчиться…Але сильний дух Захисника та професійна робота лікарів – зробили свою справу. Операція пройшла успішно та кулю витягнули, – розповіли у Департаменті охорони здоров’я ДМР.
Наразі стан бійця стабілізувався і медики прогнозують, що все буде добре.
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