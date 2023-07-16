Сморід стоїть уже тиждень: мешканці Підгородного жаліються на забрудення річки Кільчень

Мешканці Підгородного Дніпровського району жаліються на сильне забруднення річки Кільчень. Уже тиждень містяни терплять неприємний запах води.

Крім того, жителі помітили, що вода має мутний колір, а на березі було багато мертвої риби. Люди припускають, що забруднення спричинене викидами з підприємства поблизу. Про це пише “Відкритий”.

“Ріка Кільчень жахливо забруднена! Вже тиждень вода має білий мутний колір, неприємний запах, на березі спочатку було багато мертвої риби, зникли черепахи. Мешканці підозрюють, що забруднення спричинено викидами підприємства поблизу, оскільки за Підгороднім річка чиста”, – поскаржилася одна з жительок міста.

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