Смертельна аварія: у Кривому Розі вантажівка збила пішохода

У Кривому Розі вантажівка на смерть збила чоловіка, який ішов на зупинку.

Про це повідомляє “Свої. Кривий Ріг”.

Смертельна ДТП сталася близько 4:50 сьогодні, 17 квітня. Містянин переходив дорогу по діагоналі неподалік від пішохідного переходу. Автомобіль, який їхав із боку Центрального ринку у бік Макулана, збив його. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Загиблому було 55 років. Він працював охоронцем на “АрселорМіттал”.

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