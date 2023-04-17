Смертельна аварія: у Кривому Розі вантажівка збила пішохода

Про це повідомляє “Свої. Кривий Ріг”.
Смертельна ДТП сталася близько 4:50 сьогодні, 17 квітня. Містянин переходив дорогу по діагоналі неподалік від пішохідного переходу. Автомобіль, який їхав із боку Центрального ринку у бік Макулана, збив його. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Загиблому було 55 років. Він працював охоронцем на “АрселорМіттал”.
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