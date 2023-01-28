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  • Смакувала здобич посеред майданчика: у передмісті Дніпра побачили лисицю (ВІДЕО)

Смакувала здобич посеред майданчика: у передмісті Дніпра побачили лисицю (ВІДЕО)

Сьогодні 13:51
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У суботу, 28 січня, дніпряни зустріли посеред міста лисицю, яка спокійно розгулювала вулицями.

Новости Днепра про Смакувала здобич посеред майданчика: у передмісті Дніпра побачили лисицю (ВІДЕО)

Випадок стався у пос. Дослідний Дніпровського району, передає “Наше місто”

Місцеві мешканці не на жарт перелякалися, побачивши дикого звіра, проте все ж встигли зняти тварину на камеру телефона. 

На відповідних кадрах можна побачити, як лисиця сидить біля припаркованого авто. На іншому відео вона знаходиться на майданчику та смакує свою здобич.

Як повідомили у КП «Зооконтроль», вони в цьому питанні безсильні. У подібних ситуаціях необхідно звертатися до державної ветеринарної клініки.

Варто наголосити, якщо ви зустріли дику тварину, зокрема лисицю, ні в якому разі не намагайтеся її нагодувати. По-перше, звір може напасти на вас. По-друге, запропонована їже може виявитися небезпечною для самої істоти та її травного тракту. 

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Новости Днепра про Смакувала здобич посеред майданчика: у передмісті Дніпра побачили лисицю (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Смакувала здобич посеред майданчика: у передмісті Дніпра побачили лисицю (ВІДЕО)Русский

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