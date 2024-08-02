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  • Слобода «Млинки», дерев’яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

Слобода «Млинки», дерев’яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

Сьогодні 17:57
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Кілька днів тому вулиця Короленка у Дніпрі була перейменована та отримала свою історичну назву: «Первозванівська». Вона вважається однією з найстаріших та найдовших вулиць міста – її довжини майже 2 км.

Новости Днепра про Слобода «Млинки», дерев'яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися історію цієї старовинної вулиці.

Новости Днепра про Слобода «Млинки», дерев'яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

Сьогодні це одне з улюблених місць відпочинку городян, тут є фонтани, лавочки, частину вулицю перетворено на пішохідну зону.

Новости Днепра про Слобода «Млинки», дерев'яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

Піднімаючись вище можна побачити старовинні будинки, яким близько 100 і більше років, а колись це була крайня міська слобода під назвою «Млинки» і знаходилася вона практично біля межі міста.

Новости Днепра про Слобода «Млинки», дерев'яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

Свою назву слобода отримала тому, що тут стояло кілька вітряків. Поряд знаходилося міське кладовище.

Новости Днепра про Слобода «Млинки», дерев'яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

Вперше на генеральному плані міста вулицю Первозванівську було позначено ще на початку 1800-х років.

Новости Днепра про Слобода «Млинки», дерев'яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

Вулицю спочатку заселяли бідні жителі – вони будували дерев’яні будинки та часто страждали від пожеж, які були не рідкістю у Катеринославі.

У 1885 році після однієї з найсильніших пожеж слобода повністю згоріла – одночасно спалахували майже два десятки будинків. Після цього місцева влада заборонила біднякам селитися у слободі.

Новости Днепра про Слобода «Млинки», дерев'яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

Майже 25 років на місці вулиці був пустир, і лише на початку минулого століття вона почала забудовуватися, тоді ж нею став ходити трамвай.

Новости Днепра про Слобода «Млинки», дерев'яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Слобода «Млинки», дерев'яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Слобода «Млинки», дерев'яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у ДніпріРусский

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