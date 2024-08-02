Слобода «Млинки», дерев’яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

Кілька днів тому вулиця Короленка у Дніпрі була перейменована та отримала свою історичну назву: «Первозванівська». Вона вважається однією з найстаріших та найдовших вулиць міста – її довжини майже 2 км.

Журналісти dnepr.info дізналися історію цієї старовинної вулиці.

Сьогодні це одне з улюблених місць відпочинку городян, тут є фонтани, лавочки, частину вулицю перетворено на пішохідну зону.

Піднімаючись вище можна побачити старовинні будинки, яким близько 100 і більше років, а колись це була крайня міська слобода під назвою «Млинки» і знаходилася вона практично біля межі міста.

Свою назву слобода отримала тому, що тут стояло кілька вітряків. Поряд знаходилося міське кладовище.

Вперше на генеральному плані міста вулицю Первозванівську було позначено ще на початку 1800-х років.

Вулицю спочатку заселяли бідні жителі – вони будували дерев’яні будинки та часто страждали від пожеж, які були не рідкістю у Катеринославі.

У 1885 році після однієї з найсильніших пожеж слобода повністю згоріла – одночасно спалахували майже два десятки будинків. Після цього місцева влада заборонила біднякам селитися у слободі.

Майже 25 років на місці вулиці був пустир, і лише на початку минулого століття вона почала забудовуватися, тоді ж нею став ходити трамвай.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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