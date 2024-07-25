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  • “Слідчі припускають, що стрілець – лише виконавець”: у МВС повідомили деталі затримання у Дніпрі вбивці Ірини Фаріон

“Слідчі припускають, що стрілець – лише виконавець”: у МВС повідомили деталі затримання у Дніпрі вбивці Ірини Фаріон

Сьогодні 15:30
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Цілком ймовірно, що хлопець лише виконавець вбивства.

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Очільник МВС Клименко розповів деталі затримання підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон та показав фото. 

18-річний хлопець, якого підозрюють у вбивстві громадської діячки, житель Дніпра. У Львові спеціально орендував щонайменше три квартири, поки готувався до злочину.

Аби затримали підозрюваного, правоохоронці перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу.

Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди, – написав він

Наразі слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем. Однак є достатньо доказів, що стріляв саме він. Слідчі дії та встановлення обставин злочину ще тривають.

Нині ймовірний вбивця під вартою. 

Нагадаємо, раніше сусіди Ірини Фаріон повідомляли ЗМІ, що тижні три бачили біля під’їзду дивного юнака в капелюсі, темних окулярах та закритому спортивному одязі. У день вбивства, його також бачили неподалік будинку. 

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