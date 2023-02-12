Слідом за Куїнджі: Рєпіна та Айвазовського визнали українськими художниками

Про це повідомляють ЗМІ.
Так, у підписах до робіт Рєпіна (портрет письменника Всеволода Гаршина (1884), портрет хлопчика (1884), Пастух із отарою овець (1870) та інших) зазначено, що їхній автор, Ілля Рєпін, є українцем із міста Чугуїв, зараз Харківської області.
У підписах до картин мариніста Айвазовського (Корабель у бурхливому морі (1892), Корабель при місячному світлі тощо) також вказано, що художник Іван Айвазовський українець із Феодосії, нині Автономна Республіка Крим.
Нагадаємо, раніше ми писали, що нью-йоркський музей визнав художника Архипа Куїнджі українцем.
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