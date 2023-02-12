Слідом за Куїнджі: Рєпіна та Айвазовського визнали українськими художниками

Музей мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку визнав художників Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського українськими митцями.

Про це повідомляють ЗМІ.

Так, у підписах до робіт Рєпіна (портрет письменника Всеволода Гаршина (1884), портрет хлопчика (1884), Пастух із отарою овець (1870) та інших) зазначено, що їхній автор, Ілля Рєпін, є українцем із міста Чугуїв, зараз Харківської області.

У підписах до картин мариніста Айвазовського (Корабель у бурхливому морі (1892), Корабель при місячному світлі тощо) також вказано, що художник Іван Айвазовський українець із Феодосії, нині Автономна Республіка Крим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нью-йоркський музей визнав художника Архипа Куїнджі українцем.

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