“Слава Україні!”: у Рівному з’явився мурал із розстріляним Героєм Олександром Мацієвським

Рівненські патрульні вирішили увіковічнити пам'ять розстріляного росіянами після слів "Слава Україні!" Героя Олександра Мацієвського.

Про це повідомили на “Еспресо.Захід“.

“Вольовий вчинок українського військового Олександра Мацієвського, який за мить до смерті промовив “Слава Україні!” сколихнув увесь світ. Він став символом спротиву українського народу окупантам. Рівненські патрульні вирішили увіковічити пам’ять про воїна. Тож на території управління патрульної поліції з’явився стінопис із зображенням Героя України”, – йдеться у повідомленні.

Автором муралу виступив місцевий художник Костянтин Качановський. Він неодноразово брав участь у різних мистецьких проєктах.

“Цей стінопис є своєрідним нагадуванням про те, що варто цінувати кожну мить життя і не забувати Героїв”, – додали патрульні.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: