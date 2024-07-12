“Скинулися всім містом”: для військового, чию машину спалили підлітки в Дніпрі, купили нове бойове авто

У Дніпрі для військового купили нову машину.

У Дніпрі небайдужі містяни зібрали кошти на нову автівку для військового. Мова йде про бійця ЗСУ, чию машину на початку червня спалили підлітки.

Авто не підлягало відновленню, адже там вигорів весь моторний відсік. Цей транспорт чекали на фронті. Через місяць після підпалу небайдужі зібрали 160 тисяч гривень на нову машину, повідомляє Суспільне.

Ініціатором збору став працівник автомайстерні Дмитро. Ключі від новенької автівки вже передали військовим. Бійці кажуть, що нова машина навіть краща за попередню. Вона допомагатиме нашим захисникам на Донецькому напрямку.

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