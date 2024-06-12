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  • Скільки жителів Дніпра планують залишитися в місті навіть у разі загострення воєнної ситуації

Скільки жителів Дніпра планують залишитися в місті навіть у разі загострення воєнної ситуації

Сьогодні 10:37
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Більшість жителів Дніпра не хоче їхати з міста, навіть якщо буде загроза окупації чи посилення обстрілів.

Новости Днепра про Скільки жителів Дніпра планують залишитися в місті навіть у разі загострення воєнної ситуації

Понад половина жителів Дніпра не буде виїжджати з міста, навіть якщо загостриться воєнна ситуація. До такого висновку прийшли дослідники Міжнародного республіканського інституту (IRI), коли провели велике муніципальне опитування серед українців — жителів великих міст.

54% жителів Дніпра готові залишатися у місті до останнього, навіть у разі, якщо посиляться обстріли та буде загроза окупації міста.

Дослідження, що проводилося з 13 квітня по 14 травня 2024 року, свідчить, що більшість дніпрян не планують виїжджати з міста в разі небезпеки. Щоправда, кількість охочих залишатися зменшилася на 7% у порівнянні з минулим роком.

Крім того, 7% респондентів зазначили, що в разі загострення ситуації підуть служити в ЗСУ. Це також на 3% менше, ніж торік. Зросла кількість тих, хто планує виїхати за кордон (з 6% до 8%), в іншу область (з 8% до 11%) або в інший населений пункт Дніпропетровщини (з 3% до 4%).

Дослідження проводилося у великих прифронтових містах (де це безпечно) за допомогою face-to-face інтерв’ю вдома у респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше. Дані у кожному місті були зважені по статі та віку з використанням національних статистичних даних станом на 1 січня 2022 року. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%.

Новости Днепра про Скільки жителів Дніпра планують залишитися в місті навіть у разі загострення воєнної ситуації

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Новости Днепра про Скільки жителів Дніпра планують залишитися в місті навіть у разі загострення воєнної ситуаціїУкраїнська

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