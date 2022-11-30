Скільки у 2022 році коштуватиме жива новорічна ялинка в Дніпрі

У Дніпрі розповіли, скільки цього року коштуватимуть новорічні ялинки.

Уже завтра 1 грудня і до Нового року залишиться рівно місяць. І хоча цього року через повномасштабну війну не буде масових гулянь головної ялинки, проте дніпряни можуть придбати собі додому живу ялинку.

Цього року лісники Дніпра планують продати близько 16 тисяч ялинок. Про це пише Відкритий.

За словами першого заступника начальника управління лісничого господарства Валерія Величко, ціна на живу ялинку буде залежати від її розміру та витрат на логістику.

Орієнтовно ціна новорічних дерев буде такою:

Сосна звичайна, довжиною до 0,5м. – 100 грн;

Сосна звичайна, довжиною до 1 м – 160 грн;

Сосна звичайна, довжиною до 2 м – 200 грн;

Сосна звичайна, довжиною до 2,5 м – 260 грн;

Сосна звичайна, довжиною до 3 м – 340 грн;

Сосна кримська, довжиною до 0,5 м – 100 грн;

Сосна кримська, довжиною до 1 м – 200 грн;

Сосна кримська, довжиною до 2 м – 280 грн;

Сосна кримська, довжиною до 2,5 м – 350 грн;

Сосна кримська, довжиною до 3 м – 400 грн;

Сосна кримська, довжиною до 4 м – 670 грн;

Набори хвойних гілок – 150 грн.

Нагадаємо, раніше ми публікували адреси, де планують продавати живі ялинки.

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