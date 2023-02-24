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  • Скільки ракет та безпілотників знищили військові ПК “Схід” за рік війни

Скільки ракет та безпілотників знищили військові ПК “Схід” за рік війни

Сьогодні 11:47
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Повітряні сили підвели підсумки за цей рік війни.

Новости Днепра про Скільки ракет та безпілотників знищили військові ПК

У повітряному командуванні “Схід”, яке захищає небо Дніпропетровщини розповіли, скільки ворожих цілей знищили за це рік.

За підрахунками військових, за рік повномасштабної війни їм вдалося ліквідувати 530 повітряних цілей. Це більше ніж 170 крилатих ракет та понад три сотні безпілотників, серед яких дрони-камікадзе та розвідувальні БпЛА.

Усього на територію України випустили майже 5 тисяч ракет, та завдали 3 500 авіаударів. Росія використала понад 1000 безпілотників. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Зазначимо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія готує “подарунок” на 24 лютого, втім, такі удари ми переживали вже 20 разів. 

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