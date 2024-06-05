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Скільки коштують кавуни в супермаркетах Дніпра

Сьогодні 16:43
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У Дніпрі вже можна знайти кавуни в супермаркетах.

Новости Днепра про Скільки коштують кавуни в супермаркетах Дніпра

Так, купити кавун можна у “Варусі”. Його ціна стартує від 49 грн за кілограм. Кавун сорту Греція Бостон можна ще купити по акції за 55,90. Звичайна ціна – 69,90.

Новости Днепра про Скільки коштують кавуни в супермаркетах Дніпра

У “Сільпо” ціна кавуна приблизно така сама – від 4,40 грн за 100 грам. Проте за кавун Сортовий у “Ля Сільпо” у Дніпрі доведеться заплатити 7,90 грн за 100 грам.

Новости Днепра про Скільки коштують кавуни в супермаркетах Дніпра

Новости Днепра про Скільки коштують кавуни в супермаркетах Дніпра

Кавуни на будь-який смак можна знайти у Dmart. Ціни — від 3 грн за 100 грам до 7,99 грн за 100 грам.

Новости Днепра про Скільки коштують кавуни в супермаркетах Дніпра

За прогнозами аграріїв, цього літа в Україні буде рекордний врожай кавунів. Тому скоро вони мають стати дешевшими.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує черешня в супермаркетах Дніпра.

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