Скільки коштує зняти будинок у різних районах Дніпра: ціни стартують від 2 тис грн

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших будинків, які можна зняти у різних районах міста.
В Індустріальному районі найдешевший будинок можна орендувати за 9 тис грн на місяць. Знаходиться він у районі вулиці Холодильної. У будинку 2 поверхи, 4 кімнати, є всі зручності, меблі та техніка.
На подвір’ї є капітальний гараж, яким зможуть користуватись орендарі. Загальна площа будинку 55 кв м.
Трохи дорожче – 10 тис грн на місяць коштуватиме оренда будинку в АНД-районі Дніпра. Будівля знаходиться в районі вулиці Бетховена. У будинку 1 поверх, 2 кімнати, загальна площа 45 кв м. Нещодавно було зроблено євроремонт, після нього це перша здача. У будинку є всі зручності.
На подвір’ї будинку – місце під авто. Оселитися можна навіть із собакою, але за умови, що чотирилапий житиме в будці у дворі.
У Самарському районі найдешевший будинок можна винайняти за 5 тис грн. Він знаходиться в Придніпровську, неподалік кінцевої зупинки транспорту. У будинку 3 кімнати, є ванна, туалет на вулиці. На подвір’ї є місце для машини. Як зазначає автор оголошення: «треба хорошу сім’ю та господарського чоловіка, трохи упорядкувати будівлю і жити довго в затишному будинку».
Сам будинок хоч і потребує ремонту, але виглядає цілком непогано. Можливо, в приміщенні не вистачатиме деяких меблів і квартирантам доведеться привозити свої або купувати.
Зняти будинок у Новокодацькому районі Дніпра можна за 6,5 тис грн. У будинку 2 кімнати, загальна площа 53 кв м. При цьому платити комуналку не потрібно. На подвір’ї можна поставити машину.
Будинок знаходиться у мікрорайоні Діївка-2.
У Чечелівському районі мінімальна ціна на оренду будинку стартує від 8 тис грн. У будинку 2 кімнати, один поверх та 45 кв м загальної площі. Будинок цегляний, утеплений пінопластом. Опалюється електрикою. У приміщенні є всі зручності, техніка та меблі.
Знаходиться будинок у районі вулиці Полуботка.
У Центральному районі найдешевший будинок в оренду коштуватиме 2 тис грн. Розташований він у районі Озерки. В одноповерховому будинку 2 кімнати, стіни із саманної цегли. Загальна площа 35 кв м. У будинку є мінімальний набір меблів та техніки.
Туалет і літній душ на вулиці.
Можливе проживання із тваринами.
Найдешевший будинок в оренду в цьому районі коштуватиме 16 тис грн на місяць. У будинку 1 поверх, 3 кімнати. Загальна площа 70 кв м. У будинку нещодавно був ремонт, куплено меблі та техніка. Будинок знаходиться у районі вулиці архітектора Олега Петрова.
Платити за комунальні послуги не потрібно. Всі зручності у будинку.
Зняти будинок у Соборному районі Дніпра коштуватиме мінімум 6,5 тис грн на місяць. Знаходиться він у районі Ботанічного саду. У будинку 2 кімнати, загальна площа 40 кв м, нещодавно було зроблено ремонт, є всі зручності, меблі, техніка.
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Ирина
Автор:
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