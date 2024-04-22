Скільки коштує у Дніпрі орендувати авто у 2024 році

За потреби багато пересуватися містом та наявності водійських прав, мешканці Дніпра можуть взяти в оренду авто. Це буде набагато дешевше, аніж постійні поїздки на таксі. У тих, хто авто здає в оренду, є низка правил, яких орендар повинен дотримуватися і ряд вимог, яким він повинен відповідати.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме взяти машину в оренду в Дніпрі і що для цього потрібно.

Взяти в оренду гібрид Toyota Prius віком понад 5 років у Дніпрі пропонують за 4,5 тис. грн на тиждень. Але при цьому є умова: клієнт не може взяти машину в оренду менш ніж на місяць, він повинен мати 200 доларів для застави і бути прописаним у Дніпрі.

Автор оголошення про здачу авто в оренду стверджує, що витрата бензину на машині складає 4 літри на 100 км. Тобто авто дуже економне.

Орендувати машину Hyundai i30 2014 року випуску у Дніпрі можна за 3,5 тис грн на тиждень. На машині встановлено газ для економії витрат на пальне. Техобслуговування та ремонт авто орендарю потрібно буде проводити власним коштом.

Серед вимог від власника – тимчасовий водій має бути віком від 27 років без судимості, шкідливих звичок. Також він має вчасно платити за оренду та надати оригінал українського паспорта, ІПН та водійських прав.

Взяти на прокат на час автомобілі Renault Logan або Skoda Fabia «віком» понад 10 років у Дніпрі коштуватиме 3 тис грн на тиждень. Також необхідно заплатити 2,5 тис. грн. застави. Орендувати машину можна лише на місяць та більше. При цьому тимчасовий водій зможе накатати машиною не більше 1,8 тис км.

Якщо більше – доведеться додатково заплатити за перепробіг. До особи орендаря теж є вимоги: це проживання та прописка у місті Дніпро, вік від 23 років, безаварійний стаж водіння понад 5 років. Також звертають увагу на порядність, охайний зовнішній вигляд, відповідальність, ввічливість та дбайливе ставлення до автомобіля.

Взяти в оренду автомобіль Chevrolet Aveo приблизно 2009 року випуску обійдеться в 2,3 тис грн на тиждень. Додатково необхідно буде внести 2,4 тис грн застави. Машина може їздити на бензині чи газу.

Можливий ремонт техніки буде проводитись за рахунок орендаря.

Точно не дадуть в оренду авто тим, хто позбавлений прав водія, був судимий за їзду в нетверезому стані.

Орендувати джип-паркетник Mazda CX5 2019 року випуску коштуватиме 2,3 тис грн на добу. Мінімальний термін оренди при цьому – доба. Автомобілем можна пересуватися по всій Україні, без обмежень.

Для оренди потрібно мати при собі оригінал паспорта та права на керування авто.

Необхідний мінімальний стаж – 2 роки. Вік водія має бути від 21 року.

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